زلزال قوى يضرب جزيرة فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة العربية الإخبارية، أن السلطات حتى الآن لم تؤكد وقوع أى ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.
وعلى صعيد آخر، أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء أمس الأول الإثنين، بأن زلزالا ضرب جنوب شرقى أفغانستان، موضحة أنه لا تفاصيل عن ضحايا.
جدير بالذكر، أن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، قد تسبب فى تدمير عدد من المبانى فى إقليمى "خوست" و"باكتيكا" فى أفغانستان فى يونيو الماضى.
زلزال
وقالت السلطات الأفغانية، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب منطقة ريفية جبلية فى شرق البلاد، بالقرب من الحدود الباكستانية بلغ ألف قتيل و1500 مصاب.
ووقع مركز الزلزال على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست"، الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وحثّت السلطات الأفغانية جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق إلى المنطقة على الفور للحيلولة دون وقوع كارثة.
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