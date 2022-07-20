نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بوابة الأزهر الشريف azhar وموعد ظهور النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 للقسم العلمي والأدبي من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام عدد كبير جداً من الأسر المصرية، وتظل جميع الطلاب والطالبات يبحثون ويتساءلون عبر محركات البحث عن موعد ظهور النتيجة، حيث قد تم الانتهاء من جميع الامتحانات للقسم العلمي يوم الخميس 7 يوليو 2022 والقسم الأدبي يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، وقد صرح الأزهر الشريف عن البدء في عملية التصحيح يوم السبت 16 يوليو 2022 وهناك 16 لجنة تقوم بتصحيح الامتحانات في جميع محافظات مصر، ويتم تحويل النتائج التي تم الانتهاء من تصحيحها إلي القاهرة في اللجان الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة قريباً جدًا خلال الأيام القليلة القادمة في نهاية شهر يوليو.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 للقسم العلمي والأدبي

بدأ الأزهر الشريف امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام قبل الثانوية العامة، حيث بدأ الإمتحانات يوم السبت 7 يوليو للقسم الأدبي واستمر الامتحانات لمدة شهر وأدى اكثر من 13900 طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي الأزهري من جميع محافظات مصر من القسم العلمي 46648 و من القسم الأدبي 91392 ومن شعبة العلوم الإسلامية 143 طالب وطالبة، وكانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وأعلن قطاع الأزهر الشريف على أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها والانتهاء من رصد الدراجات، وسيتم رفع النتيجة على المواقع الرسمية وهي البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

لقد أعلن القطاع الأزهري على بدء موعد التصحيح وهو فور الانتهاء من إجازة العيد، وبالفعل تم البدء في تصحيح أوراق الامتحانات في 16 لجنة إلكترونية في جميع محافظات مصر بدء من يوم السبت 16 يوليو 2022، وأعلن القطاع الأزهري خلال الساعات القليلة القادمة على أن جميع اللجان الإلكترونية تعلم في أقصي جهدها للإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن، وجميع الاواق التي يتم الانتهاء من تصحيحها يتم تحويلها إلى القاهرة في اللجان الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة اخر شهر يوليو 2022 الحالي او كحد أقصي أول شهر أغسطس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

أكد الدكتور طارق سلامة على أن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسمين العلمي والأدبي بدأت جميع لجان التصحيح وهم 16 لجنة في جميع محافظات مصر في تصحيح أوراق الامتحانات وأكد على أن هناك تعليمات مشددة على جميع القائمين في عملية التصحيح بتحري أعلى مستوى الدقة والشفافية في تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات لكي يستطيع كل طالب الحصول على حقة من درجات، ويمكن الإستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: