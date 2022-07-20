العالم اليوم - مدرب بايرن يتحدث عن "جنون برشلونة": من أين يأتون بالمال؟

انتم الان تتابعون خبر مدرب بايرن يتحدث عن "جنون برشلونة": من أين يأتون بالمال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 يوليو 2022 04:18 صباحاً - علق المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني جوليان ناغلسمان على إنفاق برشلونة بسخاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي.

وجاء تعليق ناغلسمان عقب إعلان برشلونة ضم روبرت ليفاندوفسكي قادما من الفريق البافاري، مقابل 45 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين أخرى كمافآت.

ويأتي ذلك بعد تعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي رافينيا قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 70 مليون يورو.

وقال ناغلسمان تعليقا على انضمام ليفاندوفسكي لبرشلونة: "إنه النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال لكن بعد ذلك يشتري كل اللاعبين الذين يريدهم".

وأضاف في حديث للصحفيين: "لا أعرف كيف يفعلون ذلك. إنه غريب بعض الشيء ومجنون بعض الشيء".

وطرحت الأسئلة بشأن موقف برشلونة المالي بقوة مؤخرا، لا سيما بعد صفقتي رافينيا وليفاندوفسكي، علما أن النادي ضم أيضا فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن مجانا.

ويمر برشلونة بضائقة مالية أجبرته على تخفيض رواتب معظم نجومه، فيما يغرق النادي في ديون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو.

وخلال الموسم الماضي، أعادت الإدارة هيكلة هذا الدين، مما قلل المبلغ المستحق على المدى القصير وسمح بتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد.