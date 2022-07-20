«الإيسيسكو» والإمارات يبحثان تعزيز التعاون فى المجالات العلمبة والبحثية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا فى سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمعتمد غير مقيم فى الرباط وتونس وعمان، سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمؤسسات التعليمية الإماراتية فى المجالات العلمية والبحثية.





وخلال اللقاء الذى عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة الإيسيسكو فى الرباط، استعرض الدكتور المالك أبرز ما تنفذه الإيسيسكو من برامج ومشروعات، فى إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، سعيا لخدمة دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم فى مجالات اختصاصها.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو بمستوى التعاون القائم بين المنظمة ودولة الإمارات، من خلال الجهات الإماراتية المختصة، مؤكدا حرصه على تواصل هذه الشراكة المتميزة.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون الجامعى والتربوى بين المؤسسات التعليمية الإماراتية ومنظمة الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامى التابع لها، وتم الاتفاق على عقد لقاءات علمية وبرامج تدريبية فى مجال البحث العلمى التطبيقى فى العلوم والتكنولوجيا بصفة خاصة، للطلاب والباحثين من دول العالم الإسلامى.

من جانبه، ثمن الدكتور عمار بن ناصر المعلا ما تقوم به الإيسيسكو من جهود مشهودة لدعم دولها الأعضاء فى مجالات التربية والعلوم والثقافة.