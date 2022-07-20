نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس.. نتيجة التعليم الأساسي في السودان moe.gov.sd خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، ما زلنا نتابع معكم أدق التفاصيل ورصد أخبار موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية حيث أكدت بعض المصادر التربوية القريبة من وزارة التربية والتعليم السودانية، أن موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس بالسودان. وذلك تزامناً مع قُرب انتهاء اللجان بالكنترولات المختصة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات من عملها، مُشيرة أن كافة اللجان تعمل بجهد كبير من أجل التمهيد للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، وسوف نرفق لكم أدناه رابط الموقع الرسمي الذي يُمكنكم من خلاله استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022.

نتيجة الشهادة السودانية 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، ضمن متابعتنا المستمرة لما هو صادر من أخبار ونقلاً عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، فقد أكدت الوزارة أن أعمال تصحيح أوراق الطلاب والطالبات بالشهادة السودانية قد بدأت في يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو المنقضي وهو أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي. وذلك بمشاركة 6000 معلم ومعلمة موزعين على كافة اللجان المختصة بالتصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب.

وفي ذات السياق وفيما يخص موعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، أوضح مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية محمود سر الختم الحوري خلال تصريح صحفي، أن مراحل أعمال الكنترول انطلقت في اليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي بمشاركة 1400 معلم ومعلمة يؤدون دورهم بكل جهد وأمانة، وذلك سعياً للانتهاء من الأعمال الخاصة بالأوراق الامتحانية في أسرع وقت ممكن تحضيراً لصدور نتيجة الشهادة السودانية.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022

قال محمود سر الختم الحوري مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية لم يتم تحديده حتى اللحظة، علماً أن اللجان ما زالت تعمل على تصحيح أوراق الامتحانات حتى الآن، مُشيراً أن اللجان المختصة قد شارفت على الانتهاء من عملها وقد اقترب موعد إعلان النتيجة. كما أن هناك بعض الولايات قد انتهت من أعمال التصحيح وسيتم إعلان النتيجة عما قريب خلال الساعات القليلة القادمة.

وأردف قائلاً: إن امتحانات هذا العام قد واجهت العديد والكثير من المشكلات والتحديات الكبيرة، إلا أنها قد مرت بسلام، وقد دعا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية جميع المعلمين والمعلمات القائمين بالعمل على تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات بالشهادة السودانية لبذل المزيد من الجهد وتحري الدقة والتركيز بهدف المحافظة على جهد الطلاب وإعطاء كل طالب وطالبة حقة. معرفة نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2022 وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 السودان

إليكم رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 ، ( موقع وزارة التربية والتعليم )، وسنتابع معكم المزيد فيما يخص موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي 2022 بالسودان من خلال رصد أخر الأخبار نقلاً عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

مُحدث: توقعت مصادر تربوية مطلعة، أن إعلان نتيجة الثامن أساسي السودان 2022 ، من المتوقع أن يكون بين يومي العشرين والثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي 2022، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال التي تخص التمهيد لإعلان الثانوية في السودان، حيث سيتم انعقاد مؤتمر صحفي موسع بحضور وزير التربية والتعليم ومجموعة من الأساتذة بمقر الوزارة وسيتم الكشف أيضاً عن أسماء أوائل الشهادة السودانية 2022.

مُحدث: اقتربت وزارة التربية والتعليم من الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 بجميع الولايات بالسودان، وذلك نقلاً عن بعض المصادر والمواقع الرسمية، علماً أنه سيتم تفعيل رابط معرفة نتيجة الشهادة السودانية 2022 الخرطوم, الجزيرة, البحر الأحمر، نتيجة الثانوية السودانية 2022 كسلا, القضارف, سنار, النيل الأبيض, النيل الأزرق, نتيجة شهادة الأساس نهر النيل، وباقي الولايات السودانية، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل لوقت إعلان النتيجة.

تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

من خلال متابعتنا المستمرة لرصد كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 ، فقد كشف الدكتور بشير نايل عضو أعمال الرصد والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية في السودان قد انتهت بشكل رسمي، وأنه يتم في الوقت الحالي التجهيز والاستعداد لإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم. علماً أن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية سيكون بإدخال رقم الجلوس.

مُحدث: من خلال متابعتنا المستمرة رصدت مجموعة العمل في ثقفني الكثير من التساؤلات التي طرحها بعض الطلاب خلال تعليقات الصفحة. وكان من ضمن أبرز تلك التساؤلات التي تشغل بال جميع الطلاب والطالبات، متي تعلن نتيجة الشهادة السودانية هذا العام – متي إعلان نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام 2022 ، وجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية السودانية بدأت يوم السبت 22 من مايو واستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 30 مايو 2022 . وكان ذلك نقلاً عن وكالة الأنباء السودانية suna-sd.

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2022 ، من خلال متابعة مستمرة لأهم وأخر أخبار تفاصيل نتيجة الثانوية السودانية ، فقد أكد سامي الباقر المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم السودانية، أنه قد اكتملت عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانية خلال عمليات المراجعة والفرز، وفيما يخص موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، فقد أكد الباقر أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال النصف الثاني من شهر يوليو الحالي، مُشيراً أنها لا تتجاوز يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر.

وكانت بعض المصادر أكدت انه سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 ولاية الجزيرة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري، وحتى اللحظة لم يتم الإفراج عن النتيجة، ويتساءل الكثير عن متي أستخراج الشهادة السودانية 2022 ، مع انتشار حالة من القلق والتوتر في الشرع السوداني بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وحتى الآن لم يتم صدور أي خبر رسمياً فيما يخص إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس moe.gov.sd

نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس ، من خلال متابعتنا المستمرة لرصد وتقديم أهم وأخر أخبار إعلان نتيجة شهادة الأساس السودان 2022 ، فقد نشرت وكالة الأنباء السودانية سونا عبر حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الحالي، على أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية خلال مؤتمر رسمي سينعقد اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وسيكون الإعلان عن النتائج بالولايات بشكل متتالي.

وجدير بالذكر أن مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية الأستاذ محمود سر الختم الحوري قال في تصريحات صحفية رسمية، أن كافة مراحل الكنترول الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية السودانية انطلقت في الثاني والعشرين من شهر مايو المنقضي هذا العام، مُشيراً أن 1400 معلماً قد شاركوا في أعمال المراجعة وفرز أوراق الامتحانات ووضع الأرقام السرية على كراسات الإجابات وتجهيزها من أجل التصحيح.

ونشرت منذ ساعات قليلة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحمل اسم نتيجة الشهادة السودانية 2021-2022، منشوراَ جاء مضمونة، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع والذي سيتم بثه على الهواء مباشرة من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُشيرة أن جميع الطلاب والطالبات يُمكنهم استخراج نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس 2022. وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

نتيجة الشهادة السودانية – تحليل

أوضحت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده أمس الخميس 18-11-2021 تحليلاً فيما يخص نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021 شمال دارفور ، والتي تقدم لأداء الاختبارات بها 33 ألف و889 طالبا وطالبة حصلوا على نسبة نجاح 55.9%، والتي ازدادات عن نسبة النجاح للعام الماضي، والتي كانت 41.1%. كما أشار مدير عام الوزارة إدريس محمد عبدالله أن الطالبتان دلال حامد مصطفى محمد وتيسير سليمان نورين من مدرسة الفاشر للبنات قد حصلتا على المركز الأول على مستوى ولاية شمال دارفور بنسبة نجاح 93%، بينما حصلت الطالبة يسرى عبد الله عبد السلام على المركز الثالث بنسبة نجاح 92.3%.

متابعة – نشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، جاء مضمونة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 ولاية الجزيرة يوم الأربعاء الموافق العشرين 20 من يوليو الحالي. وقالت الصفحة أن هذا التصريح نقلاً عن وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، مُشيرة أن الوزارة قد انتهت من جميع أعمال الاستعداد والتجهيز من أجل الكشف عن نتيجة شهادة الأساس 2022 الجزيرة ، خلال مؤتمر بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة.