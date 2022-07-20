كيفية الإستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال برنامج قياس 1443

في الفترة الماضية ،الكثير من الطلاب ،و أولياء الأمور ،في المملكة العربية السعودية ،يبحثوا عن معرفة موعد إعلان نتائج التحصيلي ،وطريقة الحصول عليها ،ويمكن التمكين من هذه النتائج ،من خلال موقع قياس ،وأنه يتم تنظيم مجموعات خاصة من خريجي الثانوية العامة، ومراقبتهم من قبل وزارة التربية والتعليم ،بهدف تقييم مستوي كافة الطلاب ،من مختلف مراحل الثانوية العامة ،كما أنها تشمل جميع الدرجات النظرية ،والعلمية، ومن خلال مقالتنا سوف نوضح موعد ظهور التنائج ،وكيفية الحصول عليها.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن نتائح التحصيلي عبر قياس 1443

لكي يتم الإستعلام عن نتائج التحصيلي ،وذلك من خلال موقع قياس الرسمي ،بإتباغ عدة خطوات ،قد وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودي ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة قياس.

ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له ،وكتابة كلمة المرور.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة الإختبارات.

ثم بعد ذلك يتم تحديد نتائج التحصيلي.

سوف يتم ظهر النتيجة في بضع ثوان.

وأخيرا: لابد من طباعة النتيجة ،والإحتفاظ بالنتيجة النهائية للإختبار التحصيلي ،

الموعد المحدد لظهور نتائج إختبار التحصيلي 1443

العديد من الطلاب ،وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية ،ينتظرون الموعد المحدد لظهور نتائج التحصيلي لعام 1443 ، فقد أكد المجلس العام للتعليم ،والبحث ،والتدريب ،أنه تم تحديد موعد نتائج الأختبار التحصيلي ،وذلك للمرة الأولي ،والثانية ،وذلك لتكون موعد الظهور اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يوليو 2022 والموافق 21 ذو الحجة 1443، كما أنه من ناحية أخري أشار المجلس إلي أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية قصيرة ،لكافة الطلاب المقبولين ،والذين خضعوا لإختبار التحصيلي ،وذلك في صباح يوم الخميس الموافق 21 من شهر يوليو 2022 ،والموافق 22 من ذو الحجة 1443.

ونحن موقع ثقفني نتمني لجميع الطلاب النجاح ،والتوفيق ،كما نقدم الشكر لوزارة التربية والتعليم السعودي ،الذي تبذل أقصي جهدها في الإرتقاء بالمستوي التعليمي للطلاب ،وتحسين جودة التعليم بالمملكة العربية السعودية ،وتقديم العديد من الخدمات ،لمساعدة الطلاب ،وأولياء الأمور ،وذلك ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،والنهوض بالمملكة.