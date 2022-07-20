نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2022 نتيجة الصف الثامن الجزيرة نتائج السودان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2022 من النتائج الاشهر والاوسع واكثرها تدوالًا علي محركات البحث العالمية، حيث يبحث العديد من اولياء الامور او الطلاب علي نتائج الشهادة الاساسي في السودان، وذلك في اطار النتائج المخصصة للشهر مايو، وتعتبر من اهم النتائج الموجودة في التعليم السوداني، وسنستعرض معاكم مواعيد ظهور النتيجة وكيفية الحصول عليها، وما هي المواقع التي يمكنك الحصول منها علي النتيجة.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2022

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية ان نتائج الشهادة الاساسي في السودان سيتم اعلنها فور ظهور، وسيكون موعد الظهور في اقرب وقت، الذي من الممكن ان يكون خلال يومين بالاكثر حيث ان النتائج الآن في مرحلة التصحيح ومن ثم الرصد والتجميع ومن ثم الاعتماد والاعلان عنها، وقد كان الطلاب من الانتهاء من اداء الامتحانات الخاصة بالفترة الاساسية خلال الايام القليلة الماضية، لذلك لا داعي للقلق والتوتر الذي يصيب الطلاب واولياء الامور عن النتيجة الخاصة باولادهم والاطمئنان علي اولادهم والنتيجة التي سوف تظهر هي النتيجة الخاصة هي نتيجة اخر العام او التي تعرف ايضا باسم نتيجة شهر مايو، والنتيجة متاحة معرفتها بالاسم فقط.

كيفية الاستعلام عن الشهادة الاساسي:

ووفقًا لم تم الاعلان عنه من وزارة التربية والتعليم السودانية فإنه سيتم إعلان النتيجة فور ظهور علي الموقع الرسمي والخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية ومن اجل الحصول علي نتائج شهادة الاساس في السودان يرجي الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم وهو موقع سهل وبسيط في التعامل، وهو الموقع الرسمي للحصول علي النتيجة ومعرفتها.

كيفية الحصول علي نتائج الشهادة الاساس

ومن اجل التسهيل والتيسير سنقوم بعرض كيفية الحصول علي نتائج الشهادة الاساسي في السودان وهي كالتالي

اولا سنقوم بالدخول إلي الموقع الرسمي ستظهر امامكم صفحة لكتابة الاسم والكود التحقيقي، ومن ثم سيظهر امامكم الصفحة الخاصة بالشهادة وسيتم عرض الارقام الخاصة بالطالب الذي تم ادخال اسمه مسبقاً، وهذه هي طريقة سهلة وبسيطة للحصول علي النتيجة، ويمكنك طباعة النتيجة الخاصة بك من علي الموقع مباشرة دون الحاجة إلي اي وسيط.