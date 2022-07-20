نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://moe.gov.jo/ موعد نتائج توجيهي 2022 بالأردن || رابط نتائج الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية في المقال التالي
نتائج توجيهي 2022 بالأردن يترقب العديد من الطلاب في مختلف أنحاء الأردن الإعلان عن نتائج توجيهي 2022 في جميع الدولة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية المسؤولة رسميا عن طرح كافة النتائج الخاصة بالطلاب، حيث انتهت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الأيام الأخيرة بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم الأردنية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد إعلان نتائج توجيهي وكيفية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.
موعد اعلان نتائج توجيهي 2022 بالأردن
كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة عن بيان رسمي يتضمن موعد إعلان نتائج التوجيهي في جميع أنحاء الأردن 2022، حيث أشارت مصادر رسمية بالوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الايام المقبلة، بالتزامن مع الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع لجان ومراكز الامتحانات المخصص في جميع المحافظات بشكل عام، ومن المقرر أن تمر الامتحانات بالمرحلة الأخيرة لها وهي رصد النتائج والدرجات المتعلقة بجميع الطلاب، تمهيدا لاعتماد النتائج ومن ثم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية ليتم استخراجها بسهولة باستخدام رقم المقعد الخاص بالطالب مباشرة وقد أكد د. وجيه موسى عويس وزير التربية والتعليم الأردني، إن إعلان النتائج سيكون فى شهر اغسطس القادم.
رابط نتائج الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم
رابط نتائج التوجيهي tawjihi.jo وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي في جميع المحافظات الأردنية 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، من خلال إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية https://moe.gov.jo/مباشرة.
- ومن ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر الموقع.
- يتم اختيار خدمات الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن.
- يتم إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح عبر الموقع.
- إدخال اسم الطالب بشكل صحيح ثلاثي ومن ثم إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة عبر الموقع، ومن ثم تظهر كافة النتائج الخاصة بالطالب مباشرة وتتضمن المعدل وكافة النتائج.
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