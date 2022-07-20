الجزائر: تعيين مدير عام جديد للأمن الداخلى التابع لوزارة الدفاع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارع الدفاع الجزائرية، فى بيان، أن رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أول السعيد شنقريحة، قام بتنصيب اللواء جمال كحال مديرًا عامًا للأمن الداخلى رسميًا، نيابةً عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع.

ودعا الفريق أول شنقريحة قيادات الأمن الداخلى التابعة لوزارة الدفاع ببذل المزيد من الجهود لأداء المهام الجسيمة الموكلة لهم على الوجه الأمثل.

يذكر أن اللواء جمال كحال يمتلك خبرة واسعة فى مجال الأمن العسكرى، والعمل الميدانى، وله دور بارز فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتم ترقيته إلى رتبة لواء فى عام 2012، وتولى مناصب عديدة من بينها إدارة الأمن الرئاسى والمدرسة العليا للأمن العسكرى.

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