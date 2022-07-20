1702 مغربى تلقوا الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة المغربية أن 1702 شخصًا تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصبح بدلك إجمالى عدد الأشخاص الدين تلقوها 15 ألفا و408 أشخاص.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن 5432 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، ليصبح إجمالى من تلقوها 6 ملايين و608 آلاف و107 أشخاص، وأن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23 مليونًا و355 ألفًا و26 شخصًا، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 24 مليونًا و866 ألفًا و978 شخصا حتى الآن.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

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