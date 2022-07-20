الرئيس التونسى يؤكد حرصه على إقامة جملة من المشاريع التنموية الكبرى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، حرصه على إقامة جملة من المشاريع التنموية الكبرى فى بلاده للاستجابة لمطالب المواطنين، قائلا "سنجتاز كل الحواجز لأن الشعب التونسى الذى طالب بالحرية والكرامة يملك كل إمكانيات النجاح".





جاء ذلك فى تصريحات إعلامية للرئيس التونسى، اليوم الثلاثاء، خلال وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع جسر بنزرت الجديد، مؤكدًا أن هذا المشروع تأخر انطلاقه رغم جاهزية الدراسات الفنية منذ عام 2016 وتوفر التمويلات اللازمة؛ نتيجة الوضع السياسى الذى كاد يطيح بالدولة.

وقال سعيد "متى توفرت الإمكانيات والثقة بين المواطن ومن يتولى إدارة الشأن العام وتحلى المسؤول بمسؤوليته سنحقق الكثير.. وهناك العديد من المشاريع الكبرى التى سيتم تحقيقها فى الكثير من المجالات وخاصة المشاريع المتعلقة بالمياه".

وتساءل لماذا يوجد الماء فى القوارير المعبئة وفى المسابح ولا يوجد الماء للشرب ؟، مشددًا على أنه سيتم التصدى لكل من وقفوا سدا أمام إرادة الشعب الذى سيحقق إرادته.

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