بوتين: أتمنى أن ترفع واشنطن العوائق عن صادراتنا من الحبوب كما فعلت بالسماد

جدة - نرمين السيد - وتابع بوتين "أتمنى أن يصدر قرار مماثل من واشنطن يتعلق بإزالة العوائق عن تصدير الحبوب من روسيا".

وأضاف بوتين أن السلطة الأوكرانية هى من كانت ترفض التفاوض كلما اقتربنا من حل ينهى النزاع، موضحا أن الغرب يحاولون تحميل شركة غازبروم الروسية مسؤولية أخطائهم.

وأشار بوتين إلى أن كييف هى من أوقفت أحد خطى الغاز اللذين كانا يمران بأراضيها لتزويد أوروبا بالغاز.