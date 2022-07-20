فرنسا ترسل ستة مدافع سيزار إضافية لأوكرانيا
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا يوم الثلاثاء، أن باريس أرسلت ستة مدافع سيزار فرنسية ذاتية الحركة إلى أوكرانيا وهي في طريقها إلى هناك.
ونقلت وكالة أنباء " نوفوستي" عن كولونا، قولها: إن "ستة مدافع من طراز "سيزار" أعلن رئيس الجمهورية يوم 16 يونيو عن نيته نقلها إلى أوكرانيا في طريقها الآن إلى هناك".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق خلال قمة حلف "الناتو" في إسبانيا، أن فرنسا ستقدم ستة مدافع أخرى من طراز سيزار.
ويذكر أن الجيش الروسي قد دمر دفعة سابقة من هذه المدافع، كما استولى على واحد منها سليما، حيث يعكف خبراء مصنع "أورال فاغون زافود" الروسي لصناعه الدبابات على فحصه ومعاينة مواصفاته.
ونشرت إدارة المصنع الروسي المذكور رسالة مفتوحة لماكرون، أعربت فيها عن "خالص شكرها" لباريس على هذا المدفع، الذي سيفيد في دراسته ومعرفة قدراته بدقة.
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