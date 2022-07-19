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عمر شويل - جدة تعرف على نظام الحسبة الجديدة لحساب مواطن لعام 2022، قام مؤخرا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بإصدار توجيه وهو بناء على ما قام رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وذلك التوجيه جاء بعد دراسة آثار التضخم العالمي على بعض الأسر بالمملكة العربية السعودية الأكثر احتياجا.

تعرف على نظام الحسبة الجديدة لحساب المواطن 2022

نتعرف بمقالنا عبر موقع ثقفني على الحسبة الجديدة لحساب مواطن، كما نستعرض معكم طريقة التسجيل في حساب مواطن.

وسنعرض أيضا تعديلات الجديدة لنظام الحسبة الجديدة لحساب مواطن.

نظام الحسبة الجديدة لحساب مواطن 2022

قام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق الحسبة الجديدة لحساب مواطن وجاءت تلك الحسبة على النحو التالي:

يحصل رب الأسرة على دعم إضافي وقيمة الدعم 720 ريال سعودي.

الابن الذي عمره أكبر من 18 عام يحصل على دعم إضافي 360 ريال سعودي.

الابن الذي عمره أقل من 18 عام يحصل على دعم إضافي 215 ريال سعودي.

التعديلات الحديثة لحساب مواطن

أصدر الأمير سلمان بن عبد العزيز بعض التعديلات الحديثة على حساب مواطن

تخصيص دعم مالي للمستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية حوالي 408 مليون ريال سعودي.

تخصيص لمستفيدين حساب المواطن لنهاية هذا العام دعم مالي حوالي 8 مليار ريال سعودي.

فتح التسجيل في برنامج حساب مواطن مرة أخري وذلك وفقا للضوابط المعلن عنها.

لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية تم تخصيص 20 مليار ريال سعودي، ومخصص منها 10 مليار للمستفيدين من برنامج حساب مواطن والضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في حساب مواطن لعام 2022

تم فتح إعادة التسجيل في حساب مواطن وللتسجيل لابد من إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب مواطن.

القيام بإنشاء حساب جديد بالبوابة الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة مثل:

رقم الهاتف. رقم الهوية. تاريخ الميلاد.

يرسل الموقع كلمة سر مؤقتة على الهاتف نقوم من خلالها بتسجيل الدخول على الموقع.

القيام بتغيير كلمة السر المرسلة على الهاتف.

إدخال البيانات التالية:

بيانات العنوان. البيانات العامة. بيانات الحساب البنكي. بيانات الدخل. بيانات التابعين. بيانات العقارات.