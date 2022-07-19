نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في كلية التقنية بوابة قبولي بدء تسجيل البكالوريوس 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السؤال حول مواعيد وطريقة التسجيل في كلية التقنية 1444 -2022 من الأمور الهامة جدًا والتي يسأل عنها الكثير من الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية، واليوم نتحدث عن أهم التفاصيل الخاصة بالتسجيل ومواعيد التسجيل في الكلية التقنية وكيف يتم إلغاء التسجيل في الكلية التقنية.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2022 / 1444

قد أعلنت المؤسسة الرسمية بتحديد مواعيد التقديم في كلية التقنية، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل وهي كما يلي:

مواعيد التسجيل للبكالوريوس بالمقررات التكميلية يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، ويستمر حتى 21 يوليو 2022 م الموافق يوم الخميس.

كما جاءت مواعيد التسجيل في دبلوم الكليات التقنية بتاريخ يوم الأحد الموافق 24 يوليو، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 م.

كذلك جاءت مواعيد التسجيل في دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بتاريخ يوم الأحد 24 يوليو 2022 حتى يوم 28 يوليو 2022 م.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسجيل الدخول

في حال رغبتك الدخول للمؤسسة العامة للتدريب من أجل التسجيل في كلية التقنية 1444 يمكنك اتباع الخطوات كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

ثم تقوم بالدخول على نافذة البوابة الإلكترونية وتقوم بالضغط على التسجيل.

كما تقوم بكتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بك وهي : رقم الهوية. ونوع الهوية. كما تقوم بكتابة رقم الهاتف أو الجوال، وسنة الميلاد. كذلك تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك تأتي خطوة كتابة رمز التأكيد.

كما تقوم بالإمضاء على أن الشخص المتقدم هو المسؤول عن كل البيانات التي قمت بكتابتها وأنها صحيحة.

بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل.

شروط التسجيل في كلية التقنية

في حال رغبتك في تقديم الالتحاق بكلية التقنية لابد مت توافر مجموعة من الشروط الهامة وهي كما يلي:

لابد أن تكون حاصل على مؤهل دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله.

كذلك لابد أن تكون سعودي الجنسية.

كما يجب أن تكون غير متخرج أو مستمر في نفس البرنامج الذي ترغب التقدم إليه.

أيضًا لا يمكنك أن تتقدم على برنامج متزامن في نفس الفترة.

ولا يمكن التقديم إن كنت موظف إلا في حالة حصولك على موافقة من جهة العمل تفيد تفرغك للتدريب.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن التقديم في كلية التقنية 2022 -1444، وقد ذكرنا لكم كل التفاصيل الهامة بمواعيد وطريقة وشروط التقديم في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالمملكة العربية السعودية.