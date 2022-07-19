طريقة تجديد وتفعيل بطاقة صراف الراجحي ، يتميز مصرف الراجحي بخبرة كبيرة في الخدمات والأعمال المصرفية ، وأيضا ذو خبرة في الأنشطة التجارية التي تميزه عن غيره من البنوك الأخرى ، و يقدم صراف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية ، وذلك لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين السعوديين ، ومن الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي ، خدمات تحويل الأموال بين الحسابات و خدمة تحويل الأموال للآخرين ، و خدمة دفع الفواتير ، وتجديد البطاقات وتفعيلها ، بكل سهولة ويسر من خلال الجوال ، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة ، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، في السطور التالية.

طريقة تجديد وتفعيل بطاقة صراف الراجحي

يمكن لعملاء صراف الراجحي تجديد البطاقات الائتمانية بكل سهولة ويسر من خلال الجوال ، وذلك عن طريق تقديم طلب من خلال الخدمات الصوتية ، مع اتباع الخطوات الآتية :

أولا الاتصال برقمك المسجل في المصرف على الرقم 920003344.

يتم ادخال الرقم السري المخصص للخدمات.

الضغط علي “1” للحساب الجاري.

تقوم بالضغط علي رقم “0” للتحدث إلى احد موظفي خدمة العملاء.

الضغط علي “1” مرة اخري للطلبات والاستفسارات.

سيطلب منك الموظف بيانات العنوان الوطني بالكامل ، ومعلومات عن كيفية التواصل.

سيتم من خلال العنوان الوطني المسجل لدي خدمة العملاء إرسال بطاقة الصراف الجديدة من قبل مندوب البنك.

كيفية تفعيل البطاقة الجديدة من خلال الجوال

يستطيع عملاء مصرف الراجحي من تفعيل البطاقات الجديدة بكل سهولة ، وذلك بعد استلامها من المندوب وذلك في خلال أربعة أيام عمل رسمية ، إذا كنت من ساكني منطقة الرياض ، وست أيام عمل إذا كنت خارج الرياض ، ويمكن تفعيل البطاقة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة :

الاتصال برقم خدمة العملاء الموضح علي البطاقة.

ادخال الرقم السري الخاص بالخدمات.

يتم الضغط علي “1” لخدمات الحساب الجاري.

الضغط علي “5 ” لطلب خدمات اخري.

يتم الضغط علي رقم “4” لخدمة تفعيل البطاقة الائتمانية.

بعد ذلك يتم ادخال البطاقة في ماكينة الصراف الآلي.

ادخال رقم سري جديد مكون من اربع الرقام ، ثم ادخال الرقم مره اخري لتأكيده.

يمكن بعد ذلك استخدام البطاقة حيث أنها مجددة ومفعلة بنجاح.

مميزات بطاقة صراف الراجحي