الرئيس الروسى: القمة الثلاثية المقبلة بصيغة «أستانا» ستعقد فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين -خلال قمة طهران بصيغة "أستانا"- إنه من المنتظر أن تعقد القمة الثلاثية المقبلة بصيغة "أستانا" فى موسكو.

وعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسى ورجب طيب أردوغان فى طهران قمة ثلاثية بصيغة "أستانا" للتسوية السورية.

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