العالم اليوم - فيديو.. موجة عملاقة تضرب العروسين والحضور وتفسد "ليلة العمر"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:15 مساءً - تحول حفل زفاف في جزر هاواي الأميركية إلى ذكرى سيئة لعروسين، حيث اجتاحت موجة عملاقة الحدث المنتظر الذي أقيم في الهواء الطلق على المحيط الهادئ، وأجبرت الجميع على الفرار بحثا عن مأوى آمن.

وأظهرت لقطات فيديو اقتحام الموجة للحفل الذي أقيم مؤخرا في قصر على جزيرة في هاواي، لتضرب العروسين والحضور وتفسد "ليلة العمر"، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

وقالت العروس رايلي كارسون ميرفي، التي وثقت ما حدث على حسابها في "إنستغرام"، إن المياه "اجتاحت نصف ضيوفنا"، لكنها أوضحت أنها وزوجها ديلون ميرفي "استمتعا بليلة لا تنسى مع الأشخاص الذين يحبونهما".

وأضافت في حديث لقناة "كي إتش أو إن 2" المحلية: "الحياة لا يمكن توقعها دائما. لا أطيق الانتظار لأمر بلحظات الصعود والهبوط مع زوجي الجديد".

وقال العريس إنه رغم ما حدث، فقد حظي مع زوجته ببعض الصور الجيدة "وسط الأمواج المتناثرة"، مشيرا إلى أن "الاحتفال كان جميلا".

وأضاف ديلون ميرفي: "في نهاية الليل كنا جميعا نرقص في الوحل. كان الأمر رائعا. ما حدث ربما لا يُنسى".

وكان الإعصار داربي القريب نسبيا من هاواي قد أثر على الجزر الواقعة وسط المحيط الهادئ، ويعتقد أنه كان مسؤولا عن الموجة التي أفسدت الزفاف.

وكانت سلطات هاواي أغلقت العديد من الشواطئ جنوبي الجزيرة في اليوم السابق لحفل الزفاف، تحسبا لارتفاع الأمواج.