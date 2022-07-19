نتائج التاسع بسوريا 2022 خطوات الاستعلام وأسماء الأوائل وزارة التربية السورية

ظهرت نتائج الصف التاسع بسوريا منذ دقائق قليلة، حيث إنه وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم السورية إلى أنه من المقرر أن يتم ظهور نتيجة التعليم الأساسي أو ما تعرف بنتائج الصف التاسع خلال تمام الساعة السابعة مساء في يوم 19 من شهر يوليو الجاري ليوم الثلاثاء، ولذلك يزداد البحث عن رابط وزارة التربية السورية والذي من المقرر أن يتم رفع النتائج عليه فور ظهورها واعتمادها بمختلف محافظات سوريا، ونوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسوريا.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسوريا

يتزيد البحث عن الرابط وزارة التربية والتعليم السورية خلال هذه اللحظات للاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا، حيث قد أكدت الأخبار منذ قليل أنه قد رفع النتائج على الموقع بشكل رسمي وإليكم رابط الاستعلام عن النتيجة موضح كالتالي:

في البداية يتم الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي.

يقوم الطالب بالدخول على الصفحة الرسمية للموقع ثم يختار الطالب بعد ذلك بوابة نتائج الامتحانات.

ثم يختار الطالب نتائج امتحانات الصف التاسع 2022 يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد المحافظة التابع لها .

بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية بشكل كامل مثل الاسم رباعي، ورقم الاكتتاب أو ما يعرف برقم الجلوس، ولا بد من التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح حتى لا يحدث خطأ في عرض بيانات النتيجة.

في النهاية يضغط على أيقونة عرض النتيجة على الفور وبالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

أوائل الطلاب والطالبات لنتائج الصف التاسع 2022

ونتابع معكم خلال هذه الدقائق أسماء أوائل الطلاب والطالبات لنتائج الصف التاسع بسوريا، حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم السورية عن أسماء هؤلاء الطلاب والذين قد بلغ عددهم حوالي 99 طالب وطالبة حاصلين على مجموع ٣١٠٠ للدرجة النهائية على مختلف محافظات سوريا المختلفة، وإليكم بعض أسماء هؤلاء الطلاب كالتالي.