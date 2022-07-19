نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط الاستعلام نتائج الصف التاسع بسوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجل محركات البحث إقبال الطلاب على محاولة الحصول على نتائجهم للصف التاسع بدولة سوريا للعام الجاري 2021-2022 على مستوى جميع المحافظات.ويأتي ذلك عقب أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الصف التاسع بسوريا خلال الساعات القليلة القادمة، منوهةً إلى ارتفاع نسب النجاح التي سجلتها لجان التصحيح واعتماد الدرجات، كما أشارت وزارة التربية السورية إلى أن لجان تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات قد أنهت عملها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدةً أن اللجان قامت بمباشرة عملها على أكمل وجه بمنتهى النزاهة والشفافية.

رابط الاستعلام نتائج الصف التاسع بسوريا 2022

وإليك خطوات التسجيل للحصول على نتيجة الصف التاسع لعام 2022:

1- التسجيل على موقع التربية والتعليم بسوريا ، من خلال الدخول على الرابط moed.gov.sy.

2- يختار الطالب خانة “نتائج سوريا للصف التاسع ”

3- يدخل الطالب اسم المحافظة أو المقاطعة التابع لها أو التي أدى بها الامتحان.

4- ثم يدخل الطالب اسمه رباعياً ورقم الاكتتاب الخاص به أو رقم المشاركة “أو التسجيل”.

5- ينقر الطالب على خانة “عرض النتيجة”.

خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2022

وبذلك يتمكن الطالب من الحصول على درجاته مفصلة لكل مادة سواء الأساسية أو الفرعية، إلى جانب الحصول على المجموع الكلي والمتوسط التراكمي للعام الدراسية ونسبة النجاح التي سجلها الطالب. وبعدها سيتم نشر مختلف السجلات الخاصة بدرجات الطلبة والطالبات بالصف التاسع السوري، حيث أن مختلف الطلاب بكل المدارس في هذا التوقيت يدخلون على موقع الوزارة للاطلاع على درجاتهم، وهناك خطوات لا بد وأن يكون كل طالب وطالبة ملتزمين بها، وذلك حتى يتسنى لهم أن يقوموا باستخراج النتيجة بكل سهولة والحصول على نموذج مطبوع من شهادة النجاح وبيان الدرجات، و

من الممكن الحصول السريع على النتيجة من خلال اتباع خطوات بسيطة من الممكن أن يتم اتباعها من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة والخطوات نوجزها في الآتي من النقاط القادمة تكون بدخول موقع الوزارة بسوريا، يتم الدخول للقسم الخاص بالنتيجة، يقوم الطالب بالنقر على التالي، يظهر للطالب الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبيانات، يتم إدخال الاسم وبقية البيانات ونقر تأكيد، النقر على الزر الخاص بعرض النتيجة.

والجدير بالذكر أن امتحانات الصف التاسع قد بدأت يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، وانتهت يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الماضي لعام 2022، فيما عدا طلاب المرحلة الإعدادية الشرعية الذين أنهوا امتحاناتهم يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الماضي لعام 2022.كما أعلنت الوزارة بشكل رسمي أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجته مفصلة من خلال تحميل التطبيق التالي ، والذي يمد الطلاب بموعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية بسوريا أولا بأول سواء للقسم العلمي أو الأدبي.

إليكم الخطوات الأساسية التي تيسر على كل الطلبة استخراج النتيجة غدا على الفورالنتيجة من الممكن أن يتبع الطلاب تلك الخطوات القادمة حتى يتم استخراج النتيجة بالتفصيل والنتيجة يسهل استخراجها باتباع تلك الخطوات الجاري توضيحها، الدخول للموقع الخاص بتعليم سوريا بالرابط المباشر.

يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة به بالتفصيل، البيانات لا بد من التحقق منها والتأكد من كونها صحيحة إرسال نموذج البيانات، يقوم الطالب بالنقر على الزر الخاص بعرض النتيجة.