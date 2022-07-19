نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر onefd نتائج المراسلة 2022 الأن على موقع الديوان الوطني لكافة الولايات الجزائرية في المقال التالي
نتائج المراسلة 2022، تتصدر قائمة البحث من قبل أعداد كبيرة من الطلاب في مختلف المحافظات الجزائرية البحث عن نتائج المراسلة 2022، حيث قد انتهى كافة الطلاب من آداء الامتحانات الخاصة بهم منذ فترة قريبة، وحتى الآن فإن النتائج الخاصة بالطلاب لم تصدر بعد، لكن قد تم الإعلان من قبل وزارة التربية الوطنية عن كافة التفاصيل الخاصة بطرح النتيجة، ليتمكن كافة الطلاب من الحصول النتائج الخاصة بهم، وللحصول على المزيد من تفاصيل التعرف على النتائج تابعو السطور التالية.
نتائج المراسلة 2022
لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج المراسلة 2022 من المقرر أن تكون متوفرة لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يكون ذلك من خلال الموقع الالكتروني المعتمد وهو موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات اللازمة لصدور النتيجة، وأبرز البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع هو رقم التسجيل، والذي يحصل عليه كل طالب اثناء تأدية الامتحانات الخاصة بهم، ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي قد تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، وفي الوقت الحالي يتم رفع النتائج على الموقع الالكتروني الخاص بطرح النتائج.
خطوات الحصول على نتائج المراسلة 2022
يمكن الان لكافة الطلاب التعرف على خطوات الحصول على نتائج المراسلة 2022، ويكون ذلك عن طريق إجراء الخطوات القليلة القادمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالاستعلام:
- قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بنتائج المراسلة وهو موقع موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- سجل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الخانات الخاصة بهم.
- إذا لم يكن لديك حساب اضغط على “انشاء حساب جديد” وابدأ في انشاء الحساب لإتمام الاستعلام.
- ستظهر امامك العديد من الخيارات، قم باختيار “نتائج المراسلة 2022” ضمن تلك الخدمات المتاحة.
- قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام.
- قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك في الخانات المحددة لذلك.
- تأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.
- قم بالضغط على “استعلام” وستصدر لك كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة فور اعتمادها.
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