نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” معرفة نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الإكتتاب والإسم من خلال موقع وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المصادر المقربة من وزارة التربية والتعليم السورية عن اقتراب موعد ظهور نتائج التاسع 2022 سوريا عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، لذلك تشهد منصات التواصل الاجتماعي الآن في سوريا عمليات بحث مكثفة عن تفاصيل نتيجة الصف التاسع سوريا، وعن الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج بسهولة بشكل إلكتروني بمجرد توفرها رسميًا عبر الموقع، ولمزيد من التفاصيل، تابعوا التقرير التالي

نتائج التاسع 2022 سوريا

أعلنت الوزارة بشكل رسمي أنه سوف تظهر نتائج التاسع 2022 سوريا، عند انتهاء عمليات التصحيح المتبقية ورصد وتجميع الدرجات، وذلك عبر عدد من الروابط الرسمية التابعة للوزارة التي تستطيعون الحصول على النتائج من خلالها، حيث قد أصبح السؤال الأبرز لجميع الطلاب في الوقت الحالي هو متى سيتم اعلان نتائج التاسع 2022 سوريا، وعليه فقد أكدت المصادر أن ظهور النتائج يعتمد على عمليات التصحيح وعملية المراجعة التي مازالت مستمرة حتى الآن،ومن المفترض أن يتم إعلان النتيجة في الساعات القليلة القادمةإذا لم تكن هناك أي مفاجآت تعطل ذلك، وفي السياق ذاته نشرت وزارة التربية والتعليم السورية صوراً لعملية تصحيح أوراق اختبارات شهادة التعليم الأساسي ، موضحة أن العمل عليها مستمر وأنه تم تقييم الطلاب في نفس المحافظة التي درسوا فيها، وقد تم التصريح بأنه سوف يظهر الدكتور دارم الطباع وزير التربية والتعليم السوري على إحدى القنوات الرسمية لمناقشة نتائج الشهادة التاسعة أو شهادة التعليم الأساسي 2022 خلال ساعات.

خطوات استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا

من خلال خطوات بسيطة، يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج التاسع 2022 سوريا بناءً على الاسم ورقم الاشتراك، وتتمثل تلك الخطوات في التالي؛

الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية .

. يتعين على المستعلم كتابة جميع البيانات الشخصية للطالب بالاسم أو رقم الاشتراك.

ينقر فوق “درجة الامتحان”.

يقوم باختيار مخرجات التعليم الأساسي لعام 2021.

يحدد المحافظة التي تتبع لها الطالب

وفي الأخير يضغط على عرض النتيجة.

الآلاف من الطلاب في مختلف المناطق السورية يترقبون في الوقت الحالي ظهور نتائج التاسع للعام الدراسي الجاري 2022، حيث قد انهى الطلاب اختبارات نهاية العام منذ مدة زمنية ليست بعيدة، في هذة الآونة الزمنية اعلنت مصادر من الوزارة ان النتائج يتم الآن العمل على تجهيزها لكي يتم طرحها الكترونياً في غضون الساعات القليلة القادمة.

واخيراً وبعد طول انتظار اعتمدت وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع لكافة طلاب الجزائر، حيث تم الاعلان في الدقائق الاخيرة من قِبل مصادر مسؤلة انة تم اعتماد النتائج بشكل رسمي، وقد ذكرت المصادر انة قد تم طرح النتائج على موقع وزارة التربية الرسمي، وأكدت انة يمكن الدخول الى الموقع الان والحصول على النتائج بكل سهولة.