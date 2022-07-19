“HERE” نتائج البكالوريا الجزائر 2022 حسب رقم التسجيل عبر الديوان الوطني

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر في دورة جوان من خلال رقم التسجيل عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي في الجزائر بالإعلان عن النتائج الخاصة بشهادة البكالوريا في دورة جوان خلال عام 2022 في كافة التخصصات والشعب المتنوعة، والجدير بالإشارة أن موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات سوف تتولى مهمة رفع نتائج اختبارات شهادة البكالوريا في كافة الشعب رياضية وعلوم تجريبية واقتصاد وتسيير كافة الفروع وجميع التخصصات الأخرى، وعلى أن يتم هذا بعد أن يقوم وزير التربية الوطنية الدكتور عبد الحكيم بالاعتماد الرسمي للنتيجة وسوف يتم القيام برفعها نهائيًا بشكل إلكتروني حتى يستطيع كافة الطلاب والطالبات من الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر.

سحب كشف نقاط شهادة البكالوريا 2022

يجب أن الإشارة بأن وزارة التربية والتعليم الوطنية قامن عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن كل الاخبار المتداولة بالوقت الحالي بشأن تحديد موعد نهائي للإعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان خلال عام 2022، ويجب الإشارة أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أنه حاليًا لم تقوم بتحديد أي موعد رسمي نهائي، للقيام بإعلان نتائج الباك لعام 2022، وناشد كافة الطلاب وأولياء الأمو بالابتعاد عن كافة الأخبار المتداولة حاليًا ويجب عليكم متابعة الأخبار من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة فقط دون وجود أي مواقع أو أي أخبار أخرى تكون غير معتمدة من جهات رسمية.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر

بإمكانك الدخول عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات بكل سهولة ويسر والتعرف على النتيجة الخاصة بك حتى يتمكن كافة الطلاب بالجزائر من الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 وتتمكن من الحصول على النتائج عن طريق التسجيل الخاص بالطالب، حتى أن يتم الوقت الحالي جمع النتائج وهذا بعد الانتهاء نهائيًا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ويتم الاستعلام من خلال اتباع الآتي:ـ

تتمكن من الحصول على نتائج البكالوريا بكل سهولة عن طريق الدخول على الموقع الخاص بالوزارة. http://www.onec.dz/

يتم إضافة رقم التسجيل.

يتم الضغط على عرض النتيجة.

سوف يظهر لك جميع الدرجات الخاصة بالطالب.

يمكن الاستعلام عبر الهاتف النقال عن نتيجة البكالوريا عبر الخطوات التالية، وهي:

أولًا طلب الكورد *567#، ثم يتم بعدها اختيار اللغة المراد الحصول على النتيجة بها، إن كانت العربية فيتم اختيار رقم 1 وإن كانت الفرنسية يتم اختيار 2.

وبعد ذلك يجب كتابة رقم التسجيل الخاص بـ المستعلم كما هو محدد والضغط على كلمة إرسال، وبعدها يتم كتابة الرقم السري كذلك ويتم النقر على إرسال.

وعندها سيتم الحصول على النتيجة بعد مرور مدة قصيرة جدًا، وستكون النتيجة على شكل رسالة تتضمن معدل الشخص بالإضافة إلى ملاحظة بنجاحه أو رسوبه.