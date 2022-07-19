10 حرائق فى ضواحى لندن ومناطق أخرى من بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبلغت الحرارة 40 درجة مئوية للمرة الأولى فى تاريخ البلاد، وهذه ثانى موجة حر تضرب أوروبا فى ظرف شهر مع ما يرافقها من حرائق عنيفة فى شبه الجزيرة الإيبيرية وفرنسا. وأشار إلى أن السلطات المعنية دعت المواطنين الى تفادى التدخين وتفادى حفلات الشواء فى الحدائق العامة والمنزلية والمناطق الغابية. وأضاف أن السلطات لم تعلن عن خسائر بشرية فى انتظار تحديد حجم الخسائر المادية. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حريقا ضخما اندلع فى غابات منطقة وينينجتون شرقى لندن.https://www.mobtada.com/egypt/1195970/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

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