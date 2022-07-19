الإمارات وفرنسا تبحثان أوجه التعاون الثقافى

وذكرت وكالة أنباء الإمارات وام أنه تم خلال اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الثقافية، وأهمية التعاون الإبداعى والثقافى بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من مجالات التعاون خاصة الصناعات الثقافية والإبداعية التى تدعم الاقتصاد والإنتاج المحلى.
وأشارت الكعبى إلى أن التعاون القائم بين وزارة الثقافة والشباب ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبى على صعيد مشاركة ولة الإمارات فى مهرجان ليون بينالى الذى يقام سبتمبر القادم بمشاركة فنانين من الإمارات لأول مرة.
وأكدت أن البلدين يجمعهما علاقات وثيقة مدعومة بروابط تاريخية، وآمال وطموحات مشتركة فى مختلف المجالات لاسيما التعاون فى المجال الثقافى، لافتة إلى أن العلاقات الثقافية بين البلدين أصبحت نموذجا لافتا للتبادل الثقافى الأمثل بين الدول ومثالا للتفاعل الحضارى الفعال فيما بينهما، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع النوعية.
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