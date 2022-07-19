ألمانيا: أبلغنا أوكرانيا بمحدودية قدرتنا العسكرية على تقديم مزيد من السلاح

جدة - نرمين السيد - يستمر الجيش الروسى، اليوم الثلاثاء، فى ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، فيما تستمر كييف فى تلقى الدعم الغربى والعتاد العسكرى لمواجهة الدب الروسى.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قالت وزيرة الدفاع الألمانية: "أبلغنا أوكرانيا بمحدودية قدرتنا العسكرية على تقديم مزيد من السلاح". وميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة فى منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وإن هذه المستودعات كانت تستخدم لتخزين أسلحة زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية كييف. ولم تكشف الوزارة عن عدد المستودعات التى دمرتها أو أنواع الأسلحة التى كانت بها. وفى تطور آخر، قال مجلس الأمن القومى الروسى: "سنحقق كافة أهدافنا فى أوكرانيا، والسلام سيكون وفقا لشروطنا".

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