الجزائر تبرم صفقة كبرى فى مجال النفط بقيمة 4 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط، فى بيان اليوم، أنه تم توقيع هذا العقد مع "أوكسيدنتال بتروليوم" الأمريكية، و"إينى" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، ويخص تطوير منطقة "بركين" الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقى مدينة حاسى مسعود بولاية ورقلة جنوبى الجزائر.

وبحسب البيان، جرت مراسم التوقيع بمقر "سوناطراك" تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم الجزائرى محمد عرقاب، بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا و فرنسا بالجزائر، وكذلك سفير الجزائر بروما "إيطاليا"، عبد الكريم طواهرية.

ويتضمن هذا العقد التعهد بتنفيذ عمليات تطوير واستغلال هذه الرقعة عبر برنامج أعمال يتضمن، على وجه الخصوص، إجراء الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر 100 بئر نفطية، وكذلك تحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية الضخ المتناوب للماء والغاز لتحسين استرداد المحروقات.

كما يشمل العقد أيضا إنجاز مخططات لتحسين أداء المنشآت الإنتاجية، واعتماد الحلول الرقمية لتسيير الحقول النفطية، و إجراء دراسات ومشروعات بيئية متعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.

ويقدر المبلغ الإجمالى للاستثمار المخصص لتنفيذ هذه الخطة التنموية بنحو 4 مليارات دولار، والذى سيسمح بضخ إضافى يتجاوز مليار برميل "مكافئ نفط" من المحروقات.

وفى كلمته خلال مراسم توقيع العقد، أكد وزير الطاقة الجزائرى، أن هذا العقد سوف يدعم ويعزز التعاون والشراكة بين الجزائر وبين الشركاء الأجانب، مشيرا إلى أنه سيفتح، فى نفس الوقت، آفاقا واعدة لإبرام تعاقدات أخرى فى المستقبل من أجل تعزيز قدرات بلاده من الاحتياطات والرفع من الإنتاج المحلى من البترول والغاز.