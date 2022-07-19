“mehe gov.lb” رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2022 نتائج الامتحانات الرسمية

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2022، هناك الكثير من الطلاب في مدارس الثانوية التي تتواجد في لبنان ينتظرون إعلان نتيجة الجولة الأولى من البكالوريا لعام 2022، وهذا لظهور نتيجة الامتحانات والاختبارات الأساسية للمهنيين في كافة محافظات ومدن لبنان، حيث يمكن الاستفسار بكل سهولة عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي.

نتائج البريفيه لبنان 2022 نتائج الامتحانات الرسمية

تم الإعلان بشكل رسمي بواسطة وزارة التربية والتعليم في لبنان، حيث اكتمل تصحيح كافة أوراق الامتحانات، ويتم حاليا تقييم ورصد درجات الامتحان لكافة طلاب الصف الثانوي في لبنان، بالإضافة إلى أنه أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية أنه سوف يتم الموافقة من قبل وزير التربية والتعليم في الساعات القادمة على أعداد ورصد النتائج والبيانات لكافة الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2022

يمكن رؤية نتائج الامتحانات لكافة الطلاب في لبنان بكل سهولة عبر الإنترنت عن طريق موقع الوزارة للتربية والتعليم، وذلك عبر اتباع عدة خطوات معينة، وهي:

يتم أولا الولوج بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم في لبنان.

بعد ذلك اختيار أيقونة معرفة نتيجة الطالب.

ومن ثم اختيار أيقونة ظهور نتيجة الامتحانات للصف التاسع.

بعد ذلك يتم كتابة بيانات الطالب بطريقة صحيحة.

ومن ثم يتم اختيار أيقونة ظهور النتائج بشكل مباشر.

الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في لبنان 2022

تم التأكيد من قبل المسؤولين العاملين في وزارة التربية والتعليم اللبنانية بأنه هناك نسبة نجاح ضخمة في نتيجة البكالوريا لعام 2022 وذلك فرق كبير عن بقية الأعوام الماضية في كافة التخصصات، علاوة على ذلك تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في لبنان أن ظهور نتيجة البكالوريا سوف يكون خلال الساعات المقبلة.

قائمة نتيجة البريفيه في لبنان

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في لبنان بأنه تم اكتمال كافة الامتحانات الخاصة بالتعليم المهني في جميع اللجان الامتحانية التي أعدت من خلال وزارة التربية والتعليم في لبنان، وعند الانتهاء من الامتحانات، تم البدء على الفور في تصحيح ورق الامتحانات ورصد درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية التي بها منهج هذا العام الدراسي.

وفي خاتمة المقال نشير إلى انه تم الانتهاء من كافة التصحيحات الخاصة بورق امتحانات البريفيه الثانوية، ويتم حاليا رصد الدرجات لاعتمادها على الموقع الخاص بالوزارة، وليحصل عليها الطالب في أسرع وقت.