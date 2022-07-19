نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم الامتحاني رابط وخطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط وخطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 حيث ما زالت عمليات البحث تزداد بشكل ملحوظ في هذه الساعات من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية، لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في جميع المدن العراقية المختلفة، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن تفاصيل إعلان النتائج، حيث صرحت من خلال بيان رسمي معلن خلال الأيام الأخيرة عن موعد إعلان نتائج الطلاب وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا كذلك، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض تفاصيل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 وكيفية استخراج النتائج إلكترونيا.
نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2022
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في جميع المدن العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة، بناء على الموعد المعتمد من قبل الوزارة بعدما يتم اعتماد النتيجة من قبل الجهات الرسمية في الوزارة، حيث شهدت الأيام الأخيرة الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب التي جاءت من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة، حيث بدأت مرحلة رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب خلال الساعات الأخيرة تمهيدا لكي يتم اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها المعتمد رسميا، حيث تعد النتائج الخاصة بالطلاب من أهم النتائج التي يحصل عليها الطلاب للتعرف على المعدلات والنتائج الخاصة بهم.
رابط وخطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022
يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ومن ثم يتم اختيار تسجيل الدخول عبر الموقع.
- يتم اختيار تحديد درجات الطالب.
- ثم يتم اختيار رمز الاستعلام عن نتائجه للاستعلام عن نتائج المتوسط الثالث.
- ومن ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب في المكان الخاص بها.
- ومن ثم يتم اختيار الضغط على أيقونة استخراج النتيجة إلكترونيا لتظهر مباشرة.
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