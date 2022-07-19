نتائج التاسع سوريا 2022 عبر وزارة التربية السورية برقم الاشتراك

نتائج التاسع سوريا 2022التى يبحث عنها الآن جميع الطلاب بعد أداء الامتحانات وأيضا أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أولادهم، يمكن لكافة طلاب الصف التاسع في سوريا الاستعلام عن نتائج شهدة التعليم 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب بمجرد ظهورها رسميا، وقد حدد وزير التربية والتعليم طريقة الحصول على النتيجة إلكترونيا دون الحاجة الى التحرك من المنزل، حيث يشهد دخول عدد كبير من الطلاب إلى الموقع، لذا فإن أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيق درجات الاختبار، وسوف يبدأ الضغط على موقع الوزارة لمعرفة النتيجة وذلك بالاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة، وذلك بعد التصحيح الدقيق لنتيجة كل طالب وحصوله على الدرجات الرسمية، لقد صرحت وزارة التربية السورية أنه لم يتم تسجيل أي حالات من الغش خلال أداء امتحانات التعليم الأساسي، وينتظر الطلاب النتيجة ليقرروا المرحلة التربوية التي يدخلها طلاب المرحلة الثانوية ليقرروا دخول قطاع الأدب أو العلوم، سيتم الإعلان عن قائمة المتفوقين فور إعلان نتائج التاسع حسب الاسم 2022.

نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي. الضغط على زر النتائج وحدد نتائج الصف التاسع. ثم يقوم الطالب بإدخال اسمه وكافة البيانات المطلوبة ورقم الاشتراك. يتم اختيار المقاطعة التي ينتمي إليها وينقر لعرض النتائج. عرض نتائج سوريا 2022 للعام التاسع.

نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 برقم الاشتراك

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية. يتم إدخال البيانات المطلوبة. بعد ذلك تسجيل رقم الاكتتاب. ثم تحديد الصف التاسع، وتحديد المحافظة. ثم الضغط على إظهار النتيجة.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء تطبيق apk للهواتف الذكية. بالنسبة لأنظمة Android و iPhone، وذلك بعد تحميلة على الجوال وإنشاء حساب جديد وإدخال البريد الإلكتروني والاسم ورقم الجوال، وانتظار عرض النتيجة.

يعرض موقع التربية السورية أيضا أسماء الحاصلين على اعلي العلامات في نتائج الصف التاسع بجميع محافظات سوريا ويتيح أيضا التعرف على ترتيب الطلاب على مستوى المدارس في سوريا في محافظات سوريا المختلفة من محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق وغيرها، وقد اعلن المسئولون في وزارة التربية السورية ان عدد المتقدمين هذا العام الى امتحانات الصف التاسع بلغ 74 % فقط من عدد الطلاب المسجلين.