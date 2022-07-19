إطفاء لندن: زيادة فى الحرائق فى أنحاء العاصمة فى ظل ارتفاع قياسى للحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الإطفاء فى العاصمة البريطانية لندن أنها تواجه "حادثا كبيرا" بسبب زيادة فى عدد الحرائق فى أنحاء العاصمة، وذلك فى الوقت الذى سجلت فيه المملكة المتحدة اليوم أعلى ارتفاع فى درجات الحرارة تشهده البلاد.





وقال عمدة المدينة صادق خان، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن إدارة إطفاء لندن تقع تحت "ضغط هائل"، محثا المواطنين على الحفاظ على أمنهم ومضيفا أن الوضع "حرج".

وأوضحت الشبكة البريطانية أن عشرات سيارات الإطفاء ومئات رجال الإطفاء يحاولون إخماد عدد من الحرائق فى أنحاء العاصمة، من بين تلك الحرائق، حريق فى "وينينجتون" التى تقع على الأطراف الشرقية من لندن والتى يجرى التعامل معه من قبل 100 رجل إطفاء و15 سيارة إطفاء، وتسبب هذا الحريق فى إلحاق أضرار شديدة بعدة منازل ومنطقة عشبية مجاورة.

وسجلت المملكة المتحدة اليوم أعلى ارتفاع فى درجات الحرارة على الإطلاق، إذ أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية وصول درجة الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية فى مطار هيثرو، متخطية الرقم القياسى السابق الذى تم تسجيله فى كامبريدج قبل 3 أعوام مضت والذى بلغ 38.7 درجة مئوية.