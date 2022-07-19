ريشى سوناك يتصدر الجولة الرابعة من التصويت على اختيار زعيم حزب المحافظين

وبحسب "فوربس"، احتل سوناك المركز الأول وحصل على 118 صوتا، تلته وزيرة التجارة بينى موردنت التى حصلت على 92 صوتا، ثم وزيرة الخارجية ليز تراس على 86 صوتا وحصلت وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمى بادنوك على 59 صوتا، وبذلك خرجت بادنوك من السباق الانتخابى.
يأتى ذلك بعد استقالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى 7 يوليو الجارى، من منصب زعيم حزب المحافظين، بعد 3 سنوات مضطربة فى منصبه تميَّزت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وانتشار كوفيد-19.
ليبدأ التصويت على اختيار خليفته، والذى شمل سلسلة اقتراعات سرية لاستبعاد المرشحين الأقل حصولًا على الأصوات، ليجرى فى النهاية تصويتًا حاسمًا بين المرشحين الأكثر حصولًا على الأصوات، بهدف الحصول على أصوات 185 ألفًا من أعضاء الحزب فى جميع أنحاء بريطانيا.
وسيُعلن اسم رئيس الوزراء البريطانى الجديد فى الخامس من سبتمبر، حسبما أكّد حزب المحافظين الحاكم.
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