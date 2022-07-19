كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على توفير سيولة العملات الأجنبية

وأعربت "سول"، حسبما ذكر بيان لوزارة المالية الكورية الجنوبية نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، عن نيتها للانضمام إلى تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسى، بعد أن أجرى وزير المالية الكورى الجنوبى، تشو كيونغ-هو، ووزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، محادثات فى سول لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والثنائية.
وقال "تشو" إن أوضاع سيولة العملات الأجنبية فى كوريا الجنوبية لا تزال مستقرة حاليًا، لكن الحكومة تعتزم إعادة ضبط خطتها للطوارئ لتحسين معالجتها للأوضاع الاقتصادية الطارئة.
وأعربت "يلين" عن تقديرها لكوريا الجنوبية لإبداء نيتها للانضمام إلى مقترح فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسى.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية الانضمام إلى مقترح فرض سقف لأسعار النفط الروسى، فى محاولة للمساعدة فى تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة ومنع روسيا من تمويل عمليتها العسكرية فى أوكرانيا من عائدات صادرات النفط.
وأشار وزير المالية الكورى الجنوبى إلى ضرورة وضع مخطط فعّال لذلك الحد الأقصى للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى أسعار النفط العالمية وتخفيف الضغوط التضخمية.
واتفق الوزيران على الحاجة إلى تعميق التعاون الاقتصادى وتنسيق السياسات بين البلدين، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادى من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتوجهات تشديد السياسات النقدية عالميًا.
وازدادت التقلبات فى السوق المالية، حيث زاد الطلب على الدولار بسبب تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى القوى للسياسات النقدية. وانخفضت قيمة عملة الوون بأكثر من 9% أمام الدولار الأمريكى حتى الآن هذا العام.
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