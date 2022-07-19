العالم اليوم - يايرن ميونخ يعزز دفاعه بـ"الصخرة الهولندية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 07:19 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونيخ عن تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي ماتَيّس دي ليخت قادما من يوفنتوس الايطالي في عقد يمتد لخمس سنوات.

وقال رئيس بايرن هيربرت هاينر في بيان له "ماتَيّس دي ليخت كان أحد أهدافنا الرئيسة. بمثل هذه التعاقدات، فإن الأهداف الكبيرة التي نضعها، يمكن تحقيقها".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هاينر قوله "سيصبح دي ليخت أحد أعمدة بايرن".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أنّ بعض الصحف الألمانية رجحت أن تكون حوالى 70 مليون يورو مع مكافآت تصل إلى 10 ملايين إضافية.

واستخدم بايرن ميونخ عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى برشلونة والمقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، للمساعدة في تمويل عملية التعاقد مع دي ليخت الذي انضم ليوفنتوس في صيف 2019 من أياكس بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 75 مليون يورو.

وشرح دي ليخت عن انضمامه الى العملاق الألماني "منذ البداية، شعرت بتقدير حقيقي من الإدارة الرياضية والمدرب ومجلس الإدارة، وهو الأمر الذي أقنعني. إضافة الى ذلك، فإن بايرن ميونيخ يُدار ببراعة مع أهداف كبيرة".

وتهدف هذه الصفقة الى تعزيز خط الدفاع بعد رحيل نيكلاس زوله في نهاية الموسم الماضي الى الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وصف المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان دي ليخت بـ "اللاعب المثير جداً للاهتمام".

وفي 117 مباراة مع فريق "السيدة العجوز" أحرز دي ليخت ثمانية أهداف في جميع المسابقات، كما فاز بالدوري الايطالي ومسابقتي الكأس وكأس السوبر مرة واحدة.

وكان سبق ان ضمّ بايرن المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمًا من ليفربول الشهر الماضي.