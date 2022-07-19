أميركا ترحب بجهود لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 19 يوليو 2022 07:06 مساءً - دوت الخليج :- رحبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالجهود التي يبذلها لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن الحدود البحرية بين البلدين، وقالت إنها ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى "استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل".

وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر 2020 باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية، والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وعقد الجانبان عدة جولات من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".

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