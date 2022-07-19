جيش بوركينا فاسو: تدمير الجهاديين للجسور هدفه عزل بلدتين عن العاصمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال جيش بوركينا فاسو إن تفجير مجموعات جهادية مؤخرا الجسور على الطرقات الرئيسية المودية لبلدتي دوري ودجيبو الرئيسيتين في شمال البلادمحاولة لعزل البلدتين عن العاصمة.

ومن أهم الجسور التي فجرت بالديناميت جسر "وسي" على خط كونغوسي-دجيبو وجشر "ناري" على خط كايا-دوري وقد فجرتهما مجموعات جهادية في الوقت نفسه تقريبا يوم الجمعة. وأشار سكان إلى أن لا يزال يتعذر الوصول إلى دوري ودجيبو برا.

وحسبما أوردت صحيفة "L'Observateur Paalga اليومية المستقلة في بوركينا فاسو، تهدف المجموعات الجهادية التي تستهدف الجسور إلى عزل هذه البلدات عن العاصمة واغادوغو "ومن مناطق الوسط والهضبة الوسطى والوسط الغربي والمنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأكثر أهمية للأنشطة الاقتصادية والسياسية".

وتشهد بوركينا فاسو، مثل جارتيها النيجر ومالي، هجمات جهادية متكررة منذ عام 2015 تشنها حركات تابعة لتنظيمي القاعدة و"داعش" خلفت آلاف القتلى و1,9 مليون نازح.