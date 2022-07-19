سلطنة عمان وليتوانيا تبحثان العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية ليتوانيا جابريلوس لاندسبرجس، العلاقات الثنائية وأكدا الحرص على تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى، وخاصة فى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وفى مجالات النقل والطاقة والعلوم والتكنولوجيا.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن جلسة المباحثات والمشاورات السياسية التى تمت فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها البوسعيدى إلى ليتوانيا، شهدت تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان مواقفهما الثابتة والمتطابقة حول التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولى واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والدعوة إلى صون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وتشجيع اللجوء للطرق الدبلوماسية والحلول السلمية للخلافات والنزاعات عبر الحوار وبما يُحقق السلام والاستقرار فى العالم.

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