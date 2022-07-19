عاجل.. بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن قلقها بسبب موجة الحر التى تضرب القارة الأوروبية، متوقعة حدوث مزيد من حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
يشار إلى أن العديد من دول أوروبا الغربية، واصلت مكافحة حرائق الغابات المدمرة، نتيجة موجة الحر التى من المتوقع أن تستمر لفترات طويلة.
وهذه ثانى موجة حر تشهدها أوروبا فى شهر. ويعدّ تكاثر هذه الظواهر نتيجة مباشرة للاحترار المناخى وفقاً للعلماء، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، من حيث شدتها ومدتها وتكرارها، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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