إدارة الطوارئ الصينية تدعو لبذل جهود شاملة للإنقاذ عقب انفجار غازى بتيانجين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الانفجار، الذى وقع نحو الساعة 7:15 صباح اليوم فى ناحية بيتشن، تسبب فى وقوع أضرار بالمبنى المكون من 6 طوابق، كما تسبب فى محاصرة بعض السكان.

وأشارت إلى أنه حتى الساعة 4 عصرا تم العثور على 11 مصابا، بينما لا يزال هناك 3 مفقودين، مضيفة أن الإصابات ليست خطيرة، داعية إلى إخلاء فورى للمواطنين فى المناطق المجاورة وتحديد سبب الانفجار فى أقرب وقت.

وأكدت الوزارة ضرورة بذل الجهود لفحص وتحديد مخاطر تسرب الغاز بشكل شامل لمنع وقوع مثل هذه الحوادث فى المستقبل.