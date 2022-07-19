البيت الأبيض: بايدن يصدر أمرا تنفيذيا بإعادة الأمريكيين المحتجزين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان نشر على موقع البيت الأبيض أن "الأمر التنفيذى من شأنه توسيع الأدوات المتاحة لردع وتعطيل أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع، ويخلق طرقًا جديدة لفرض تكاليف على المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى التى تأخذ رهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية أو غيرها، وبالتالى تهدد سلامة النظام السياسى الدولى وسلامة المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأشخاص فى الخارج".

وأضاف البيان "هذا الأمر التنفيذى يعزز الالتزام الثابت للولايات المتحدة بإعادة الأمريكيين إلى الوطن المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلماً".

وتابع البيان "الأمر التنفيذى يعزز جهود حكومة الولايات المتحدة لدعم عائلات الأمريكيين المحتجزين ظلماً أو المحتجزين كرهائن فى الخارج؛ ويصرح للوكالات بفرض إجراءات وعواقب، بما فى ذلك العقوبات المالية، على المتورطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، فى أخذ الرهائن أو الاحتجاز غير المشروع لدعم الجهود الموسعة والمستمرة المشتركة بين الوكالات".

وأفاد البيان بأنه "يوجه الأمر التنفيذى الأطراف ذات الصلة بالحكومة الأمريكية لتعزيز مشاركتهم وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما فى ذلك المعلومات الاستخباراتية، بما يتفق مع حماية المصادر والأساليب، ومع العائلات فيما يتعلق بوضع أحبائهم وجهود الحكومة الأمريكية لتأمين الإفراج عنهم أو عودتهم، حسب الاقتضاء".