بريطانيا تؤكد عزمها دعم الصومال فى مواجهة الجفاف

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة البريطانية لدى الصومال كيت فوستر، عزم حكومة بلادها على دعم الصومال فى مواجهة الجفاف الذى ضرب بعض أقاليم البلاد، مشيرة إلى عزم الحكومة البريطانية على تدريب موظفى البرلمان.





وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الشعب الفيدرالى بالصومال شيخ آدم محمد نورمدوبى، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة البريطانية. وبدوره، أشاد رئيس مجلس الشعب الصومالى بجهود الحكومة البريطانية لدعم البرلمان الفيدرالى والذى ساهم فى رفع كفاءة الموظفين، مشيرا إلى أنه يمنح الأولوية لمعالجة موجة الجفاف المُتكررة.

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