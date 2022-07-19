اليابان والسعودية تتعهدان بالعمل من أجل استقرار سوق النفط العالمية

جدة - نرمين السيد - اتفق وزيرا خارجية اليابان والمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء على العمل معًا من أجل تحقيق الاستقرار فى سوق النفط العالمية، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار النفط فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.





وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، طلب وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى من نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال لقائهما فى طوكيو، تعزيز التعاون فى زيادة إنتاج النفط الإضافية من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك بلس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

كما أشار البيان إلى أن هاياشى وفيصل أكدا خلال الاجتماع أنهما سيواصلان التعاون الوثيق من أجل السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وفى وقت سابق اليوم، التقى فيصل برئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، وقال إن "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وثيقة للغاية"، ومن جانبه تعهد كيشيدا بتعزيز العلاقات الثنائية بين طوكيو والرياض.

وتأتى المحادثات اليابانية-السعودية بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للرياض، التى التقى خلالها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة الماضية.

وأعرب بايدن خلال اللقاء عن أمله فى أن تتخذ الرياض إجراءات لضمان توافر إمدادات النفط الكافية لكنه فشل فى التوصل إلى أى اتفاقات.

وفى أواخر يونيو، قررت أوبك بلس الإبقاء على خطتها لشهر أغسطس لزيادة إنتاج النفط الخام للأعضاء على الرغم من ضغوط واشنطن لزيادة المعروض.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن شنت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى، أدانت الدول الغربية، بقيادة مجموعة الدول السبع المتقدمة الكبرى، موسكو بشدة وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، بما فى ذلك حظر أو إنهاء تدريجى لواردات النفط من روسيا.

وأدت المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط الخام إلى زيادة أسعارها، والتى ارتفعت بالفعل على خلفية الطلب القوى الناتج عن التعافى الاقتصادى العالمى من جائحة فيروس كورونا.