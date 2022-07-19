إسرائيل تشتكي حزب الله لمجلس الأمن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 19 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان يطالب مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق حزب الله طائرات بدون طيار فوق منصة غاز "كاريش" الأسبوع الماضي.
وقال أردان وفق "معاريف"، إن إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات لحماية بنيتها التحتية للطاقة.
وكان حزب الله أعلن عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه حقل "كاريش" لاستخراج الغاز عن الحدود البحرية الإسرائيلية قبل نحو أسبوع، وأكد أن "الرسالة قد وصلت".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرات لم تكن مسلحة، وتم إسقاطها بواسطة صواريخ اعتراضية من على متن سفينة حربية.
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