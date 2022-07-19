أوكرانيا: ألحقنا خسائر لوجيستية كبيرة بالقوات الروسية خلال الساعات الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:26 مساءً - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن قوات بلاده ألحقت خلال الساعات الماضية خسائر لوجيستية كبيرة بالقوات الروسية التي احتلت بعض المواقع في البلاد.

أعلن الجيش الأوكرانى ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 38 ألفاً و500 منذ بداية التدخل العسكرى فى الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى اليوم الموافق 19 يوليو.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو فى الفترة من 24 فبراير إلى 19 يوليو بلغ حوالي 38 ألفاً و500 جندي بزيادة 50 فردا عن يوم أمس".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1691 دبابة و3892 مركبة مدرعة و851 من النظم المدفعية و248 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و188 مروحية و 2767 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 70 وحدة من المعدات الخاصة".

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن أمس أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا، بلغ 1019 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.