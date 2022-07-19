زيلينسكى يقيل مجموعة جديدة من مسؤولى المخابرات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، إقالة المزيد من مسؤولى جهاز المخابرات الأوكرانى رفيعى المستوى، وذلك فى إطار عملية واسعة النطاق لتطهير أجهزة الأمن والنيابة العامة فى البلاد، ما يأتى فى أعقاب حدوث العديد من الانشقاقات داخل الأجهزة الأمنية الأوكرانية لصالح الجانب الروسى.





وحسبما أفادت تقارير أوكرانية، فقد نشر، اليوم الثلاثاء، مرسوم يقضى بإقالة فولوديمير هوربنكو، من منصب نائب رئيس جهاز الأمن الأوكرانى، إضافة إلى إقالة 4 رؤساء إقليميين فى سومى ودنيبروبتروفسك وترانسكارباتيا وبولتافا، من مناصبهم، إلى جانب رئيس جهاز الأمن فى جيتومير، حيث أعلن زيلينسكى تعيين رئيس إقليمى جديد للمنصب فى خاركوف، والذى كان شاغرًا منذ أواخر مايو الماضى.

وكان الرئيس الأوكرانى أعلن، أول أمس الأحد، عزل رئيس إدارة أمن الدولة ايفان باكانوف، صديق طفولة زيلينسكى، من منصبه، حيث أكد البرلمان فى كييف القرار اليوم الثلاثاء. كما فقدت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبها لنفس السبب يوم الأحد.

وشددت التقارير الرسمية فى أوكرانيا، على أن البلاد ستستمر فى تحديد هوية الأشخاص الذين "يعملون لصالح العدو، والذين يسربون معلومات للعدو فى الشهر السادس من الحرب".