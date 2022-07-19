الكرملين: موسكو على استعداد لضمان دخول الحبوب الأوكرانية إلى أسواق العالم

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات الرباعية بهذا الشأن ستتواصل، وإن موسكو مستعدة للمساهمة فى حل مشكلة أزمة الغذاء فى العالم، والتى لم تكن الأزمة فى أوكرانيا سببا لها، ونتوقع استمرار هذه المفاوضات فى المستقبل القريب، وأن هناك وفدا عسكريا يشارك فيها.

ورأى أن روسيا مستعدة لتقديم مساهمتها فى حل مشكلة أزمة الغذاء، التى ليس فقط أخذت تظهر وتختمر، بل نضجت بالفعل فى جميع أنحاء العالم.

وكانت مفاوضات بين وفود روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بدأت الأسبوع الماضى فى إسطنبول حول قضية إمدادات الحبوب من أوكرانيا.