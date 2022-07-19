بلينكن: معلومات الاستخبارات الأمريكية كانت عاملا رئيسيا لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن "إن المعلومات التى جمعتها الاستخبارات الأمريكية عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، كانت عاملا رئيسيا فى بناء الدعم لكييف قبل بدء العملية".





وأضاف بلينكن ـحسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاءـ أن "قدرة الأجهزة الأمريكية على الوصول إلى كم غير مسبوق من المعلومات وكشفها أحدث فارقا فى بناء تحالف والانطلاق مع العالم منذ اليوم الأول للعملية". وكان الجنرال الأمريكى السابق بن هودجيس قد توقع إمكانية إنهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا العام المقبل، إذا ما واصلت القوات الغربية دعمها العسكرى لكييف، وذلك بعد أن صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية عجزت عن تحقيق أى تقدم ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.

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