روسيا تؤكد أن شروطها حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ستكون أكثر شدة

جدة - نرمين السيد - وقال "سلوتسكى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن لم تظهر كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات، ولكن إذا تم الدخول من جديد فى عملية المفاوضات، فستكون الشروط من جانبنا أكثر شدة نوعيا".

وأضاف أنه "تم فى الأشهر الأخيرة القيام بأعمال تهدف إلى القضاء على قوتنا البشرية وقتل مواطنينا، كما وقع هناك تعذيب للأسرى، وبهذا الصدد ستكون شروط الاتفاقات المقبلة أكثر شدة فيما يخص نزع السلاح، وكذلك فيما يخص جوهرها ومواعيد تنفيذها".

وفى سياق ذى صلة، قال السفير الروسى لدى لندن أندريه كيلين، اليوم الثلاثاء، إن الجيش البريطانى لا ينوى خوض حرب مباشرة مع روسيا.

وأوضح كيلين، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "فيما يتعلق بالقدرة على شن حرب لا أعتقد ذلك، الجنود المحترفون فى بريطانيا لا ينجرفون للشعارات السياسية، فهم يأخذون الحرب على محمل الجد".

وذكر السفير الروسى أن تصريحات رئيس الأركان الجوية البريطانية مايك ويجستون حول الاستعداد للحرب مع روسيا هى توجه، وأشار كيلين إلى أن "الناتو بمفهومه الاستراتيجى الجديد أعلن أن روسيا تشكل التهديد الرئيسى لذا فليس من المثير للدهشة أن يكرر الرجل الثانى فى قيادة الجيش البريطانى ذلك".

وشدد "كيلين" على وجود إجماع فى بريطانيا على أن الجيش ليس فى أفضل حالة بسبب تخفيض القوات والمعدات القديمة، وأضاف: "كل شئ هنا الآن يهدف إلى الحصول على مخصصات جديدة وحمل الحكومة على زيادة الإنفاق الدفاعى، وإعداد الجيش ليس للعمل فى الخارج كما كان يعتقد ولكن للدفاع فى القارة الأوروبية".