رئيس الوزراء اليابانى يطلب من وزير خارجية كوريا الجنوبية حل القضايا العالقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا اجتمع بوزير الخارجية الكورى الجنوبى لمدة 20 دقيقة اليوم الثلاثاء فى مكتب رئيس الوزراء بالعاصمة طوكيو؛ مشيرة إلى أن بارك حمل تعازى الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول فى وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، الذى توفى متأثرا بالجروح التى لحقت به جراء إطلاق نار، إلى رئيس الوزراء اليابانى.
بدوره، عبر رئيس الوزراء اليابانى عن امتنانه، وطلب بذل جهود من جانب كوريا الجنوبية لحل القضايا العالقة بين البلدين مثل قضية العمالة الكورية فى زمن الحرب.
من جهته، قال بارك - فى تصريحات لوسائل إعلام كورية جنوبية عقب انتهاء المحادثات - إنه أخبر رئيس الوزراء اليابانى بأنه سيعمل لإيجاد حل مناسب قبل أن يتم تسييل الأصول المصادرة من شركات يابانية فى كوريا الجنوبية، لتعويض المواطنين الكوريين الذين قالوا إنهم أجبروا على العمل هم أو أقاربهم لصالح تلك الشركات خلال الحرب العالمية الثانية.
وأضاف بارك، الذى يزور اليابان للمرة الأولى منذ توليه منصبه فى مايو الماضى، أن سول تأمل فى أن ترد طوكيو على هذه المسألة بطريقة صادقة.
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