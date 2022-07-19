اليمن يدين تفجيرا إرهابيا استهدف فندقا بالصومال

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - تضامنها مع الحكومة والشعب الصومالى، ودعمها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية، مجددة موقف اليمن الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف. وأعربت الوزارة عن التعازى لذوى وأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

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